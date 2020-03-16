16.03.2020 (20:31)

В Крыму и в Волгоградской области пройдут командно-штабные учения Воздушно-десантных войск с высадкой воздушного и морского десантов

С 16 по 20 марта с.г. под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова на территории Крыма и в Волгоградской области пройдут командно-штабные учения Новороссийского десантно-штурмового соединения горного и отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Волгоградской области.

В учениях будут задействованы свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и десантные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.

Подразделения дивизии осуществят подготовку к высадке воздушного и морского десантов. Развернут пункты управления для руководства практическими действиями.

С 18 по 20 марта на полигонах в Крыму и под Волгоградом начнется активная фаза командно-штабных учений.

В ходе учения будут отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом и в кратчайшие сроки. Десантники отработают захват выгодных рубежей и удержание их с целью обеспечения высадки и продвижения главных сил.

Десантирование личного состава и военной техники будет осуществляться на нескольких площадках приземления одновременно.

Одним из эпизодов учений станет высадка подразделений Воздушно-десантных войск из боевых десантных кораблей Черноморского флота на полигоне Опук с целью захвата плацдарма и уничтожения пунктов управления условного противника.

В Волгоградской области этап розыгрыша с боевой стрельбой десантно-штурмовых подразделений со штатными средствами усиления пройдет на полигоне Камышинский, где личный состав и военная техника (УАЗ с ПТРК «Корнет-ЭМ») будет переброшен вертолетами армейской авиации МИ-8 и МИ-26 в назначенный район для уничтожения лагеря условного незаконного вооруженного формирования.

На завершающем этапе 20 марта, заняв оборону на полигоне Опук, десантно-штурмовые подразделения, огнем артиллерии, а также приданных подразделений и штатной боевой техники, уничтожат условного противника наступающего с моря.

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