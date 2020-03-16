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16.03.2020 (20:55)

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Санкт-Петербурга – чемпион России в хаф-пайпе

На базе многофункционального спортивного комплекса «Сопка» в Красноярске завершился чемпионат России по сноуборду в акробатических дисциплинах. В заключительный день турнира были разыграны медали в дисциплине хаф-пайп.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Максим Суйков занял первое место в хаф-пайпе на чемпионате России по сноуборду в акробатических дисциплинах, завершившемся в Красноярске.

В лучшей попытке армеец показал результат 92,00 балла, опередив Ярослава Ленчевского (86,60 балла) и Кирилла Калинина (82,40 балла).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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