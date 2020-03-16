16.03.2020 (20:51)

В заключительные дни чемпионата Европы и финального этапа Кубка мира по спортивному ориентированию армейские спортсмены завоевали еще 5 медалей

В минувшие выходные в программе чемпионата Европы и финала Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах спортсмены соревновались в гонке на длинной дистанции и в эстафете.

14 марта на старт гонки - «long» поочередно вышли 47 мужчин и 35 женщин.

Сетка для мужчин включала 35 контрольных пунктов, из которых на первый этап пришлось 14, 13 – на второй и 8 – на третий круг. Женщины же распределяли силы на два этапа и 30 КП.

Среди женщин в очередной раз свое превосходство продемонстрировала Алена Трапезникова (СКА, г. Хабаровск), которая уже после первого круга показала не только точное прохождение контрольных пунктов, но и отличный ход. Но, несмотря на то что Алена завершила гонку с лучшим результатом, «золото» чемпионата спортсменка не получила. На 25-ом контрольном пункте у ориентировщицы не сработали оба чипа и, в соответствии с правилами соревнований, она была дисквалифицирована. Таким образом, россиянка Марина Вяткина, финишировавшая второй, получила «золото», шведка Магдалена Олссон – «серебро», а «бронза» досталась прапорщику Татьяне Обориной, пересекшей финишную прямую четвертой.

Мужская гонка сложилась не менее захватывающе. С первых же метров определились явные фавориты, которыми стали три россиянина: капитан Андрей Ламов, Сергей Горланов и Владислав Киселев. По ходу дистанции претенденты на «золото» чемпионата менялись, поочередно совершали ошибки в выборе маршрута. Андрей Ламов все же вырвался вперед и финишировал первым. «Серебро» досталось Сергею Горланову, «бронза» – Владиславу Киселеву.

В заключительный соревновательный день Чемпионата Европы и этапа Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах ориентировщики вышли на старт пятой, последней гонки соревнований – эстафеты.

Женская дистанция состояла из трех этапов, каждый из которых имел 17 контрольных пунктов, мужская включала также три этапа, с 18 КП на каждом. Все эстафетные группы, в состав которых входили по три человека, ушли на дистанцию с общего старта. Первыми на контрольные пункты отправились женщины, а спустя два часа – мужчины.

Первую половину дистанции лидировало трио российских спортсменок: Татьяны Обориной, Ксении Тереховой и Марины Вяткиной. Но после второго этапа ситуация поменялась. Шведка Изабель Сален показала отличную скорость и передала эстафету Магдалене Олссон первой, опередив Ксению Терехову. Марина Вяткина, которая отправилась догонять шведскую спортсменку, допустила ошибку, потеряв время, но не шансы на победу. Вяткина обошла Олссон на дистанции, но на финишной прямой Олссон сделала рывок и пересекла финишную черту первой.

В пяти минутах от лидеров развернулась не менее захватывающая борьба между второй российской командой и представительницами Финляндии. Лишь на третьем этапе, на котором российскую команду представляла Алена Трапезникова, стало ясно, что «бронза» этапа Кубка мира будет принадлежать второму российскому коллективу, а «бронза» Чемпионата Европы – команде Финляндии.

В мужской гонке Владислав Киселев, представлявший первую российскую эстафетную группу, сразу же захватил лидерство и передал эстафету Сергею Горланову уже с преимуществом в три минуты. Горланов продемонстрировал отличную скорость и Андрею Ламову оставалось лишь безошибочно пройти остаток трассы, с чем он прекрасно справился. Слаженная работа принесла сборной России «золото» чемпионата.

Второй лучший результат, но уже в Кубке мира, показала вторая команда России. В ее составе выступали два спортсмена ЦСКА: майор Эдуард Хренников и прапорщик Степан Малиновский. А вот «серебро» чемпионата Европы завоевала первая сборная Финляндия, они же заняли третье место в Кубке мира. В упорной борьбе со второй командой Финляндии «бронзу» чемпионата завоевали представители Швеции.



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