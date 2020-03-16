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16.03.2020 (20:45)

Икона Святой Великомученицы Варвары доставлена в Оренбургское объединение РВСН

Главная икона Ракетных войск стратегического назначения – образ Святой Великомученицы Варвары доставлена в штаб Оренбургского объединения РВСН.

Святыню из Храма Александра Невского Ясненского ракетного соединения автотранспортом перевезли в Оренбургское ракетное объединение. Доступ к главной иконе РВСН будет открыт ежедневно.

Все военнослужащие и жители Оренбургского гарнизона во время ее пребывания в Оренбурге получат возможность приложиться к иконе.

Планируется, что 19 марта святыня будет отправлена в главный гарнизон РВСН – подмосковную Власиху, а затем, образ Святой Великомученицы Варвары отправится в Козельское ракетное соединение, филиал Военной академии РВСН в Серпухов и Межрегиональный учебный центр связи РВСН.

Справочно:

Главная икона РВСН – образ Святой Великомученицы Варвары – изготовлена для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации и освящена в столице РВСН в храме Илии Муромца и Святой Великомученицы Варвары в день 60-летия РВСН Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Стефаном, епископом Клинским.

Образ Святой Великомученицы Варвары уже побывал в Бологовском, Тейковском, Йошкар-Олинском, Татищевском, Юрьянском, Ясненском, Тагильском, Иркутском, Барнаульском, Ужурском, Новосибирском ракетных соединениях, на полигоне Капустин Яр, в 4 ЦНИИ МО РФ и Военной академии РВСН.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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