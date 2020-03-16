16.03.2020 (20:39)
В ЦДРА имени М.В. Фрунзе состоялось заседание литературного объединения имени Героя Советского Союза писателя Владимира Карпова
В заседании приняли участие ветераны военной службы, гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации и члены семей военнослужащих.
Открыл заседание руководитель литературного объединения имени Героя Советского Союза писателя Владимира Васильевича Карпова – начальник военно-художественной студии писателей ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации В.Силкин, который проинформировал собравшихся о деятельности Союза писателей России и Московской писательской организации в ходе подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, о новых книгах и публикациях членов ЛИТО.
Редактор военно-художественной студии писателей заслуженный работник культуры Российской Федерации А.Савицкий выступил с интересной информацией о поэзии Валерия Брюсова и анализом его творчества. Ведущий редактор военно-художественной студии писателей заслуженный работник культуры Российской Федерации В.Шигин произвел литературный разбор новой повести члена ЛИТО М.Павловской «Французская мелодия».
С рассказом о творческом пути и чтением своих произведений выступили новые члены литературного объединения капитан П.Гринвальди, Л.Лебедева-Чиркова, А.Клыпин. Член литературного объединения Ю.Белоусов представил на обсуждение участников заседания поэму «О Смутном времени». Свои новые стихи прочитали члены ЛИТО А.Макаров, Г.Романова. И.Потапов Л.Максимчук.Итоги заседания ЛИТО подвел руководитель литературного объединения имени Героя Советского Союза писателя В.В.Карпова В.Силкин.