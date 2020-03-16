16.03.2020 (20:39)

В ЦДРА имени М.В. Фрунзе состоялось заседание литературного объединения имени Героя Советского Союза писателя Владимира Карпова

В заседании приняли участие ветераны военной службы, гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации и члены семей военнослужащих.

Открыл заседание руководитель литературного объединения имени Героя Советского Союза писателя Владимира Васильевича Карпова – начальник военно-художественной студии писателей ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации В.Силкин, который проинформировал собравшихся о деятельности Союза писателей России и Московской писательской организации в ходе подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, о новых книгах и публикациях членов ЛИТО.

Редактор военно-художественной студии писателей заслуженный работник культуры Российской Федерации А.Савицкий выступил с интересной информацией о поэзии Валерия Брюсова и анализом его творчества. Ведущий редактор военно-художественной студии писателей заслуженный работник культуры Российской Федерации В.Шигин произвел литературный разбор новой повести члена ЛИТО М.Павловской «Французская мелодия».

С рассказом о творческом пути и чтением своих произведений выступили новые члены литературного объединения капитан П.Гринвальди, Л.Лебедева-Чиркова, А.Клыпин. Член литературного объединения Ю.Белоусов представил на обсуждение участников заседания поэму «О Смутном времени». Свои новые стихи прочитали члены ЛИТО А.Макаров, Г.Романова. И.Потапов Л.Максимчук.



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Итоги заседания ЛИТО подвел руководитель литературного объединения имени Героя Советского Союза писателя В.В.Карпова В.Силкин.