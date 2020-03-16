16.03.2020 (20:34)

В Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе провели очередной выпуск устного журнала «Жизнь и творчество»

В рамках выпуска устного журнала состоялся вечер авторской песни под названием «Автомат и гитара», посвященный творчеству военных музыкантов, артистов, певцов, поэтов, авторов-исполнителей своих песен и просто хорошим, добрым людям, прошедшим долгую службу в войсках и военных штабах, закончившим службу в звании «полковник» и сменившим автомат на гитару.

В выпуске журнала, который вела заместитель начальника отдела военно-шефской работы заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Джиоева, приняли участие поэт, музыкант, композитор, автор-исполнитель, лауреат многочисленных фестивалей и конкурсов, сотрудник отдела военно-шефской работы Центрального Дома Российской Армии полковник в отставке Станислав Шубин и заслуженный артист Российской Федерации, автор-исполнитель, награжденный многочисленными медалями России и зарубежных государств полковник запаса Юрий Шишкин.

В Малахитовой гостиной ЦДРА, где собрались военнослужащие, представители гражданского персонала, друзья и коллеги авторов-исполнителей, Станислав Шубин представил свои песни: «Цхинвал», «Чернобыльский вальсок», «Последний солдат Сталинграда», «Кавказский десант», «Помнишь?!». В исполнении Юрия Шишкина прозвучали его произведения: «Соловушка», «Моя голубка», «Давай, спецназ», «Вертолетчикам Афгана», «Моя казачка», «За святую Русь», «Письмо из 43-го» и другие.

Зрители высоко оценили творчество исполнителей, встречая каждое выступление аплодисментами. В заключение они вместе с артистами, организаторами мероприятия сфотографировались на память об этой творческой встрече.



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