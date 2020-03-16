16.03.2020 (20:28)

В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко обсудили актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии

В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии».

В ней приняли участие врачи-гематологи и трансфузиологи из Москвы Санкт-Петербурга, Красноярска, Волгограда и других городов.

Были обсуждены вопросы диагностики и лечения острых лейкозов, множественных миелом, лимфом и других заболеваний систем крови.

Кроме того, на отдельном заседании, посвящённом трансфузиологическим аспектам работы многопрофильного лечебного учреждения, было обсуждено рациональное снабжение препаратами и компонентами крови, инактивации трансфузиологических средств и другие аспекты работы трансфузиологической службы.

Состоявшийся обмен мнениями (в нём приняли участие специалисты РОНЦ им. Блохина, Московской городской клинической больницы №52, Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова, Российского университета дружбы народов и др.) был полезным и позволил сформулировать научно-практические направления дальнейшей деятельности.

Участники конференции решили продолжить обмен мнениями в рамках круглого стола в октябре 2020 года.



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