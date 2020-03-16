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16.03.2020 (20:23)

Специалисты войск радиоэлектронной борьбы ЦВО подавили связь условного противника на учении под Самарой

Специалисты войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) подавили связь условного противника в Самарской области.

В ходе учения на Рощинском полигоне военнослужащие выполнили специальные задачи по развертыванию комплексов РЭБ, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи «противника». Расчеты автоматизированных станций помех Р-330Т И Р-378А, в которых используются специальные модули нарушения частот, создали сложную помеховую обстановку и подавили сигналы ультракоротковолновой и коротковолновой радиосвязи, а также нарушили каналы управления линий радиосвязи, что привело к дезорганизации управления войсками «противника».

Кроме того, специалисты РЭБ совершили марш на незнакомую местность, отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп, преодолели зараженный участок местности и выполнили мероприятия по дегазации и деактивации техники.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ
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