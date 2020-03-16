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16.03.2020 (20:09)

Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии оказали помощь подшефным многодетным семьям

Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии и прихожане войскового храма в честь святого благоверного князя Александра Невского собрали и передали продовольственные наборы, бытовую химию и средства первой необходимости двум многодетным семьям, воспитывающим троих и четверых несовершеннолетних детей.

Военнослужащие на протяжении многих лет помогают не только малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и шефствуют над детским домом семейного типа «Алтын уя» («Золотое гнездо») и реабилитационным центром «Умут» («Надежда»).

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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