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16.03.2020 (19:23)

Зенитные ракетные системы «С-300В4» и «Бук-М3» впервые будут задействованы в военном параде на Красной площади 9 мая

Вся линейка современных образцов зенитных ракетных систем и комплексов войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск будет представлена в Москве на военном параде, посвящённом 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые в состав механизированной колонны войдут зенитная ракетная система дальнего действия «С-300В4» и зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» среднего действия войсковой ПВО. ЗРУ ближнего действия будет представлен современными боевыми машинами «Тор-М2».

Также впервые в параде на Красной площади будут задействованы боевые машины зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО».

Военная техника прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут четыре самоходные установки ЗРК «Бук-М3», четыре боевые машины ЗРК «Тор-М2», три боевые машины ЗАК «Деривация», четыре пусковые и две пуско-заряжающие установки ЗРС «С-300В4».

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов будут продемонстрированы впервые.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска , Военные парады
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