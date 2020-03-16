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16.03.2020 (19:11)

В Новосибирске наградили победителей V Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества»

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона состоялась церемония награждения V Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества», который проходит при поддержке Министерства обороны Российской Федерации в рамках комплекса мероприятий, проводимых в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в конкурсе принимали различные творческие коллективы, студии и объединения из разных регионов Сибири, а также индивидуальные участники в возрасте до 22 лет. Конкурсанты соревновались по направлениям «Театральные традиции патриотического воспитания», «Музыкальные традиции патриотического воспитания», «Танцевальные традиции патриотического воспитания», «Смотр строя и песни» и «Авторское творчество».

Победители конкурса получили дипломы, а также были приглашены на заключительный этап Всероссийский смотр-парад «Марш Победителей».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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