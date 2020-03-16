16.03.2020 (18:44)

Главная икона ВКС и ВДВ доставлена в Ленинградскую область

На территории аэродрома отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошла торжественная встреча главной иконы покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск святого пророка Илии.

Одна из православных святынь строящегося Главного храма Вооруженных Сил продолжает свое шествие по России. Ранее в торжественной обстановке военнослужащие авиационной полка передали икону священнослужителям храма Всех Святых в поселке Левашово. Там она пробыла до 15 марта, где в течение трех дней служились молебны. Поклониться святыне можно было с 9:00 до 17:00. После икона была передана в соединение противовоздушной обороны объединения (Ленинградская область).

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне священную реликвию провезут по всем воинским частям ВКС и ВДВ, после чего она будет находиться в Главном военном храме Воскресения Христова, который будет открыт в Парке культуры и отдыха Вооружённых Сил России «Патриот».

При изготовлении иконы Илии Пророка по благословлению церкви применялись фрагменты обшивки крыла первого цельнометаллического самолета АНТ-2 и шпилька от парашюта 1924 года.

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