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16.03.2020 (17:51)

В Московской области началась подготовка ко второму этапу конкурса «Инженерная формула» в танковом объединении ЗВО

В Московской области началась подготовка лучших экипажей соединений гвардейской танковой армии Западного военного округа к международному конкурсу АрМИ-2020 «Инженерная формула».

В ходе проведения конкурса военнослужащие примут участие в эстафете на машинах для отрывки котлованов МДК-З, бульдозерах на артиллерийском тягаче БАД-2, самоходных реактивных установках разминирования УР-77, инженерных машин разграждения ИМР-З. Каждый новый круг начинает новый экипаж на определенной машине и выполняет специализированные задачи на время. Трасса представляет собой череду естественных и искусственных препятствий, которые предстоит преодолеть военнослужащим на тяжелых гусеничных машинах. Лучший экипаж объединения будет представлять танковое объединение на окружном этапе конкурса.

В подготовке к армейскому этапу «Инженерной формулы» участвует около 70 военнослужащих, задействовано порядка 20 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , АрМИ , Инженерная формула , Танковые войска
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