16.03.2020 (17:51)
В Московской области началась подготовка ко второму этапу конкурса «Инженерная формула» в танковом объединении ЗВО
В Московской области началась подготовка лучших экипажей соединений гвардейской танковой армии Западного военного округа к международному конкурсу АрМИ-2020 «Инженерная формула».
В ходе проведения конкурса военнослужащие примут участие в эстафете на машинах для отрывки котлованов МДК-З, бульдозерах на артиллерийском тягаче БАД-2, самоходных реактивных установках разминирования УР-77, инженерных машин разграждения ИМР-З. Каждый новый круг начинает новый экипаж на определенной машине и выполняет специализированные задачи на время. Трасса представляет собой череду естественных и искусственных препятствий, которые предстоит преодолеть военнослужащим на тяжелых гусеничных машинах. Лучший экипаж объединения будет представлять танковое объединение на окружном этапе конкурса.
В подготовке к армейскому этапу «Инженерной формулы» участвует около 70 военнослужащих, задействовано порядка 20 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.