16.03.2020 (17:48)

Инженерно-саперное подразделение ЗВО обезвредило в Кронштадте боеприпас времен Великой Отечественной войны

Инженерно-саперное подразделение Западного военного округа (ЗВО) обезвредило боеприпас времён Великой Отечественной войны, обнаруженный в Кронштадте.

Боеприпас, представлявший собой гранату Ф-1 в состоянии сильной коррозии, обнаружили местные жители в жилом массиве. Гранату вывезли с применением специального транспорта на полигон для дальнейшего уничтожения.

Также военнослужащие провели инженерную разведку местности для поиска других взрывоопасных предметов, которые могли находится поблизости.

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