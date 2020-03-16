16.03.2020 (17:48)
Инженерно-саперное подразделение ЗВО обезвредило в Кронштадте боеприпас времен Великой Отечественной войны
Инженерно-саперное подразделение Западного военного округа (ЗВО) обезвредило боеприпас времён Великой Отечественной войны, обнаруженный в Кронштадте.
Боеприпас, представлявший собой гранату Ф-1 в состоянии сильной коррозии, обнаружили местные жители в жилом массиве. Гранату вывезли с применением специального транспорта на полигон для дальнейшего уничтожения.
Также военнослужащие провели инженерную разведку местности для поиска других взрывоопасных предметов, которые могли находится поблизости.
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