16.03.2020 (17:39)

Расчеты РСЗО «Град» и «Ураган» уничтожили крупные бандформирования на учении под Оренбургом

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган» Центрального военного округа в ходе учения в Оренбургской области уничтожили крупные бандформирования условного противника.

Согласно замыслу, разведчики обнаруживали и передавали координаты целей на командные пункты батарей с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Артиллеристы уничтожали условного противника на дальностях от 10 до 20 км.

Также подразделения РСЗО выполнили «артиллерийскую карусель» — быстрый отход в район перезаряжания и ведение огня с новых позиций, что позволило повысить живучесть артиллерийских батарей. Во время смены позиции огневое прикрытие осуществляли 152-миллиметровые самоходные гаубицы «Мста-С».

Учение прошло на Тоцком полигоне в рамках полевого выхода с артиллеристами 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. В нем приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц военной техники.

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