16.03.2020 (17:33)

Связисты Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа начали подготовку к третьему этапу конкурса «Уверенный прием»

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии Военно-воздушных и противовоздушной обороны Западного военного округа в рамках подготовки к очередному этапу конкурса по полевой выучке военных связистов «Уверенный прием» прошла тренировка по связи.

Основной задачей тренировки была организация устойчивой защищённой связи между подразделениями и вышестоящими командными пунктами по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам связи.

В ходе тренировки было скрытно развернуто более 20 подвижных полевых узлов связи на базе автомобильных базовых шасси. Военнослужащие провели комплекс мероприятий по их маскировке и обеспечению охраны и обороны аппаратных, отработали ряд и нормативов по развёртыванию, а также установлению непрерывной устойчивой радиосвязи со стационарными узлами связи на всех диапазонах частот.

Для выполнения учебно-тренировочных задач связисты использовали подвижные радиорелейные станции Р-419Л1, Р-409, радиостанции Р-140, телефонные коммутаторы П-206П «Протей», а также спутниковые комплекты защищенной видеоконференцсвязи «Аурига».

Подобные занятия направлены на совершенствование профессиональных навыков личного состава подразделений связи, отработку командного взаимодействия и обеспечения эффективного боевого управления.

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