16.03.2020 (17:02)

В Нижегородской области завершился второй отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» танкового объединения ЗВО

В Нижегородской области завершился второй отборочный этап международного конкурса АрМИ-2020 «Отличники войсковой разведки» среди разведывательных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащие соревновались в точности стрельбы из различных видов стрелкового оружия, прохождении «тропы разведчика», вождении боевых разведывательных машин БРМ-1К в сложных условиях местности с преодолением искусственных и естественных препятствий. Последним испытанием для разведчиков стал марш-бросок на пять километров по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.

Во втором этапе состязания приняли участие около 150 военнослужащих разведывательных подразделений, было задействовано свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники. Лучшие подразделения будут представлять танковое объединение на окружном этапе конкурса.

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