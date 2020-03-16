16.03.2020 (16:46)
Командующий Северным флотом вручил призы победителям конкурса «Северный Медиа-Ас-2020»
Сегодня в главной базе Северного флота состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа VI Всероссийского фестиваля прессы «Северный Медиа-Ас-2020». Призы мурманским журналистам, победившим в пяти номинациях, вручил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
Поскольку 2020 год в России проходит под эгидой 75-летия Великой Победы, а церемония награждения приблизилась ко Дню моряка подводника, который празднуется 19 марта, мероприятие было решено провести на легендарной подводной лодке — Краснознамённой «К-21», которая сегодня является филиалом Военно-морского музея Северного флота.
Вручая призы журналистам, вице-адмирал Александр Моисеев отметил их большую роль в формировании положительного имиджа Северного флота, что способствует решению воинами-североморцами задач боевой и повседневной деятельности, вселяет уверенность в собственных силах и вдохновляет на новые свершения.
После церемонии награждения для представителей прессы была проведена экскурсия по уникальному музею, в котором показана история развития подводных сил Северного флота, а вице-адмирал Александр Моисеев рассказал журналистам об особенностях службы современных подводников.
В региональном этапе VI Всероссийского фестиваля прессы «Северный Медиа-Ас-2020» приняли участие более 20 журналистов из Мурманской и Архангельской областей, а также Красноярского края. На конкурс было представлено 30 творческих работ по военной тематике.
В номинации «Прорыв» лучшей стала дебютант конкурса — первый участник от мультимедийного сетевого проекта главный редактор сообщества «M51.RU» Татьяна Пучкова.
В номинации «Сила слова» победил заместитель ответственного редактора газеты Северного флота «На страже Заполярья» Вячеслав Черкасов.
В номинации «Проект специального назначения» лучшим признан специальный корреспондент ГТРК «Мурман» Алексей Ёлкин, лауреат конкурса «Северный Медиа-Ас» 2016 года.
В номинации «Молния» второй год подряд победу одержала собственный корреспондент «Международного информационного агентства «Россия сегодня» по Мурманской области Анастасия Ищенко.
В номинации «Главный калибр» победителем традиционно стал лучший фоторепортёр Мурманской области редактор фотослужбы газеты «Мурманский вестник» Лев Федосеев.
Также победителями конкурса «Северный Медиа-Ас-2020» стали таймырские и поморские журналисты: корреспондент «ГТРК – Красноярск» в городе Дудинка Юлия Рябинкина, корреспондент газеты «Заполярная правда» из Норильска Денис Кожевников, корреспондент радио «Поморье» Наталья Леонович из Архангельска, технический редактор производственного объединения «Арктика» Анна Соловьева из Северодвинска.