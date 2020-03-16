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16.03.2020 (16:38)

Военные инженеры ЦВО провели подрывы льда в Башкирии для защиты населенных пунктов от паводка

Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) провели подрывы льда на реке Уршак в Республике Башкортостан для защиты населенных пунктов от паводка. Соответствующее решение было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению местных властей.

В Чишминском районе подрывные группы разрушили ледяные поля на реке Уршак, защитив гидротехнические сооружения и мосты.

Действия подразделений координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг паводковой и лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.

Ранее сообщалось, что для выполнения аварийно-спасательных работ в регионах Поволжья подготовлено около 400 военнослужащих и более 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска , Паводки
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