16.03.2020 (16:28)

В Кемеровской области во время учений артиллеристы применили огневое блокирование с использованием САУ большой мощности «Малка»

Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) во время учений на полигоне Юргинский применили тактику огневого блокирования из 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка».

Во время учений артиллеристам необходимо было уничтожить позиции условного противника, в том числе заглубленные пункты управления и подземные туннели. Для изоляции и удержания сил «врага» в определенных районах, исключение их маневра, а также с целью отрезать неприятеля от возможной помощи военнослужащие применили тактику «Огневого блокирования». Заранее были подготовлены рубежи заградительного огня за тыльной границей и на флангах, на которой были расположены расчеты САУ «Малка». Залповый огонь велся с закрытых огневых позиций на максимальной дальности до 50 км. Контроль поражения целей осуществлялся с воздуха при помощи БпЛА «Орлан-10».

В учении артиллерийских подразделений было задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц военной и специальной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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