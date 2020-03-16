16.03.2020 (16:24)

Более 1,5 тыс. разведчиков ЦВО привлечены к комплексным учениям на Урале, в Сибири и Поволжье

Военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учений вышли на полигоны в Самарской, Кемеровской, Оренбургской и Челябинской областях.

В ходе полевого выхода войсковые разведчики выполнят учебно-боевые задачи по организации диверсий в тылу условного противника, взрывному делу, применению бесшумного оружия и парашютной подготовке. Специалисты средств ближней разведки «Фара» и «Соболятник» отработают скоростное перемещение в район выполнения задач, развертывание и работу в составе расчетов.

Отдельными этапами учений станут эпизоды маскировки на местности, в которых военнослужащие сдадут нормативы по слиянию с местным ландшафтом с применением штатных и подручных средств. Затем в учебных классах и на местности будут опробованы мнемонические методики, позволяющие запоминать объекты противника на открытой местности, в плотной городской застройке, в условиях задымления, световых и шумовых помех.

Завершатся учения преодолением психологической полосы и экзаменами по военной медицине.

Всего к мероприятиям боевой подготовки, которые продлятся до конца недели, привлечены более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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