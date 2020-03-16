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16.03.2020 (16:02)

Окружные этапы армейских игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» стартовали в Забайкалье

На полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае одновременно стартовали окружные этапы самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр - «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», в котором принимают участие лучшие экипажи танков и боевых машин пехоты общевойсковых объединений Восточного военного округа и береговых войск Тихоокеанского флота.

В ходе торжественной церемонии пожелал победы и удачи участникам соревнования заместитель командующего войсками округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Танкисты и мотострелки продемонстрируют свое мастерство в нескольких этапах состязания, таких как «Индивидуальная гонка», «Выполнение учебно-боевых задач», «Спортивный», «Эстафета».

Механики-водители танков Т-72Б3 и БМП-2 будут соревноваться в вождении боевых машин на биатлонной трассе, с препятствиями различной сложности,
в частности, таких как «змейка», «косогор», «колейный мост», «противотанковый ров», «проход в минно-взрывном заграждении».

Кроме того, экипажам боевых машин на огневом рубеже полигона Борзя Новая предстоит поразить мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, безоткатные орудия, на дистанциях от 600 до 1800 метров.

На спортивном этапе танковые экипажи и мотострелковые взвода посоревнуются в преодолении полосы препятствий и переноске ящиков
с боеприпасами. По завершении конкурса танкисты покажут мастерство во фланговой стрельбе из танковой пушки.

Всего в «Танковом биатлоне» и «Суворовском натиске» участвует 30 лучших экипажей танков и БМП, которые стали победителями отборочных этапов, прошедших ранее в общевойсковых объединениях округа.

Победители окружного этапа представят Восточный военный округ
на всеармейских состязаниях АрМИ-2020 и получат шанс войти в состав сборной Вооруженных Сил для участия в Армейских международных играх.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Танковый биатлон , АрМИ , Суворовский натиск
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