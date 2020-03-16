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16.03.2020 (15:24)

Поисковый батальон ЗВО приступил к обследованию района обнаружения останков красноармейцев в Ленинградской области

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа приступили к обследованию района обнаружения останков красноармейцев у автомобильной дороги М-18 «Кола» в Ленинградской области.

Военнослужащие с применением специального оборудования обследуют участок трассы км 51+500 - км 68+000 и прилегающую территорию в целях определения границ района нахождения останков и уточнения их численности. После этого будет принято решение о захоронении обнаруженных останков красноармейцев на воинском мемориальном кладбище.

Ранее в ходе реконструкции автомобильной дороги дорожные рабочие обнаружили большое количество костных останков и элементов обмундирования советских солдат времён Великой Отечественной войны, которые были расположены под дорожным полотном старой трассы Мурманского шоссе. По учётным документам в указанном районе воинского захоронения не числилось.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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