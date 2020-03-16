16.03.2020 (15:31)

Военком Тамбова вручил медаль к 75-летию Победы 101-летнему ветерану войны

Военный комиссар города Тамбова Андрей Ершов вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» одному из старейших фронтовиков – 101-летнему штурману дальней авиации Александру Боднару.

Церемония чествования ветеранов состоялась в зале Дворца культуры «Знамя труда». Также медали вручили 25 участникам войны и труженикам тыла.

Всего в Тамбове юбилейные медали будут вручены 263 ветеранам Великой Отечественной войны.

Справочно:

Александр Николаевич Боднар родился 24 июня 1918 года в селе Горгична Дунаевецкого района Хмельницкой области (Украина), боевой путь начал 22 июня 1941 года штурманом в составе 1-го тяжело-бомбардировочного полка (с 1942 года - 1-й гвардейский авиаполк дальнего действия) на самолетах ТБ-3 и Ли-2. Принимал участие в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда, на Курской дуге, на Кубани и в Крыму. Выполнял полеты на бомбометание, по эвакуации раненых и доставке оружия, боеприпасов, медикаментов. В 1944 году участвовал в оказании помощи Словацкому национальному восстанию. Всего за годы войны совершил около 300 боевых вылетов. Был ранен. Участник Парада Победы 1945 года. После войны продолжил службу в Вооруженных Силах. В 1960 году в звании полковника вышел в отставку с должности старшего штурмана полка. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда» и другими.

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