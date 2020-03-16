16.03.2020 (15:09)

В Ленобласти расчёты системы С-300 «Фаворит» Ленинградского объединения ВВС и ПВО учились отражать ракетный авиаудар

В Ленинградской области боевые расчёты системы С-300 «Фаворит» зенитного ракетного дивизиона Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отразили массированный ракетный удар условного воздушного противника.

В ходе тактического учения с зенитным ракетным дивизионом боевые расчеты отработали нормативы по переводу техники из боевого положения в походное и из походного в боевое, а также нормативы по заряжанию пусковых установок зенитными управляемыми ракетами.

Кроме того, военнослужащие совершили марш на учебную позицию, произвели маскировку вооружения и военной техники, после чего успешно отразили учебные налёты массированного ракетного авиационного удара условного противника. Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему целей, представляющих повышенную сложность для боевых расчетов: сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и целей, летящих на предельно малых высотах.

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