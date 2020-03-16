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16.03.2020 (14:59)

Морские пехотинцы Балтийского флота в 16-й раз подряд примут участие в параде Победы на Красной площади

Свыше 500 военнослужащих морской пехоты Балтийского флота самолетом военно-транспортной авиации убыли в Москву для подготовки к участию в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди соединений и частей Военно-Морского Флота соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах Победы. Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтфлота участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты БФ ежегодно принимают участие в параде. В этом году они будут участвовать в параде Победы 16-й раз подряд.

Подготовка к параду у морских пехотинцев началась в середине ноября 2019 года. За это время с военнослужащими было проведено более 60 тренировок, на которых в общей сложности они прошли строевым шагом свыше 200 километров.

9 мая 2020  года в парадном строю по Красной площади пройдут более 400 морских пехотинцев, прибывших из Калининградской области и представляющих Балтийский флот ВМФ России.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Морская пехота , Западный военный округ
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