16.03.2020 (14:00)

ОИС «Адмирал Владимирский» ВМФ России прибыло в море Беллинсгаузена для океанографических исследований в рамках кругосветной экспедиции

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Военно-Морского Флота (ВМФ) России «Адмирал Владимирский» прибыло сегодня в море Беллинсгаузена для проведения океанографических исследований в рамках 5-го этапа кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна. Экспедиция стартовала в декабре 2019 года и продлится до июня текущего года. Доклад о прибытии судна поступил в адрес главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова и Центра Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России.

В ходе исследований в море Беллинсгаузена ОИС «Адмирал Владимирский», в частности, обследует морские районы, прилегающие к береговой черте острова Петра I, с целью корректуры морских навигационных карт, совершив его обход.

Остров Петра I является необитаемым и расположен в антарктической части Тихого океана — в море Беллинсгаузена, в 400 км от побережья Антарктиды, в районе, прилегающем к Земле Александра I. Остров был открыт 11 января 1821 года (по старому календарю) российской экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и назван в честь создателя Российского регулярного флота — императора Петра I.

Остров лежит южнее 60 южной широты, и на него распространяются международное соглашение по Антарктиде.

В Центре Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России (Санкт-Петербург) анализируются данные кругосветной экспедиции ОИС «Адмирал Владимирский», поступающие ежесуточно в Адмиралтейство.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности ВМФ России по изучению Мирового океана.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня 2020 года, наряду с ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах в ней принимают участие гидрографическое судно «Маршал Геловани» и ОИС «Янтарь». Маршрут экспедиции был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января., ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом.

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