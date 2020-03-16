16.03.2020 (14:30)
Минометчики ЮВО провели боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии
В рамках двустороннего ротного тактического учения минометчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб на полигонах Цабал и Нагвалоу.
Военнослужащие ЮВО залпами из 120-мм минометов и штатного артиллерийского вооружения поразили удаленные командные пункты, бронетехнику и скопления пехоты условного противника.
Часть стрельб прошла в ночное время суток в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.
Минометчики освоили новые методы и способы выполнения огневых задач при поддержке мотострелков и танкистов во взаимодействии с силами и средствами авиации и войск противовоздушной обороны.
Всего в полевом выходе артиллерийских подразделений соединения ЮВО приняло участие свыше 1 тыс. военнослужащих и было задействовано более 300 единиц артиллерийских орудий и военной техники.