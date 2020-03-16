16.03.2020 (14:30)

Минометчики ЮВО провели боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии

В рамках двустороннего ротного тактического учения минометчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб на полигонах Цабал и Нагвалоу.

Военнослужащие ЮВО залпами из 120-мм минометов и штатного артиллерийского вооружения поразили удаленные командные пункты, бронетехнику и скопления пехоты условного противника.

Часть стрельб прошла в ночное время суток в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.

Минометчики освоили новые методы и способы выполнения огневых задач при поддержке мотострелков и танкистов во взаимодействии с силами и средствами авиации и войск противовоздушной обороны.

Всего в полевом выходе артиллерийских подразделений соединения ЮВО приняло участие свыше 1 тыс. военнослужащих и было задействовано более 300 единиц артиллерийских орудий и военной техники.

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