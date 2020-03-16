16.03.2020 (13:46)

В Нижегородской области стартовали ротные тактические учения с экипажами отдельной танковой бригады ЗВО

В Нижегородской области на полигоне Мулино стартовали ротные тактические учения с военнослужащими отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В рамках учений экипажи танков Т-72Б3 отработают ведение тактических действий в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-82А. Завершающим этапом учений станет отработка действий подразделений отдельной танковой бригады при штурме населенного пункта. Военнослужащие повысят навыки блокирования населенного пункта, ведения боя в городе и штурма зданий. Мотострелковые подразделения будут действовать совместно со снайперскими парами.

Всего в ротных тактических учениях примет участие порядка 200 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники. Учения пройдут под руководством командира отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии подполковника Андрея Воронкова.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице