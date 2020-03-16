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16.03.2020 (13:16)

Отряд кораблей Балтийского флота завершил дальний поход

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стойкий» и большого десантного корабля «Королев» выполнил задачи дальнего похода в Северном и Балтийском морях. Экипажи кораблей провели в море три недели.

За время похода отряд оставил за кормой более 5000 морских миль, экипажи отработали десятки корабельных учений и тренировок. Боевые расчеты корвета провели электронные пуски противокорабельных управляемых ракет. Кроме этого, экипажи кораблей отразили воздушный налет условного неприятеля и отработали вопросы противодиверсионной защиты во время стоянки на незащищенном рейде.

Палубный вертолет Ка-27, базирующийся на корвете, осуществил несколько летных смен. Во взаимодействии с кораблями отряда вертолетчики занимались поиском подводной лодки условного противника, а также провели тренировки по спасению с воды.

Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, отработали различные антитеррористические сценарии и стрельбы из стрелкового оружия по морским мишеням.

В военной гавани г. Балтийска состоялась церемония встречи экипажей отряда. На пирсе военных моряков, выполнивших боевую задачу, встречал начальник штаба Балтийского флота контр-адмирал Владимир Воробьёв, представители командования и военнослужащие корабельных соединений флота, военный оркестр, родные и близкие моряков-балтийцев.

Корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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