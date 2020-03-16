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16.03.2020 (13:02)

Связисты ЮВО осваивают средства связи нового поколения в горных условиях

Военнослужащие подразделений связи общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к освоению современных средств связи нового поколения в полевых условиях на горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии.

Связисты совершенствуют навыки развертывания полевых подвижных пунктов управления и узлов связи, работы в различных диапазонах частот, а также осваивают недавно поступившие в соединение радиорелейную станцию связи Р-419-МП «Андромеда-Д» на базе автомобиля «КамАЗ» и унифицированную радиостанцию Р-166-0,5 на базе БТР-80.

Для выполнения задач по предназначению соединение располагает более чем 30 различными образцами современной цифровой техники связи, в том числе командно-штабными машинами, радиостанциями различной мощности с возможностью приема-передачи радиосигнала до 300 км, радиорелейными и тропосферными станциями, станциями спутниковой связи, а также комплексными аппаратными.

Всего в мероприятиях учебно-боевой подготовки участвует более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 400 единиц специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Войска связи
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