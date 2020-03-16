Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.03.2020 (12:48)

Более 1 тысячи артиллеристов ЮВО провели боевые стрельбы в горах Дагестана

Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы на горном полигоне в Дагестане.

Расчеты вели огонь по одиночным и групповым целям на дальности до 15 км из самоходных гаубиц «Гвоздика», реактивных систем залпового огня
«Град-М» и минометов «Сани».

Также артиллеристы отработали противобатарейную борьбу – ведение «артиллерийской дуэли». Они состязались между собой в скорости и точности выполнения задач, поочередно выступая в роли противника. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе.

В условиях горно-лесистой местности артиллеристы из минометов «Сани» 120-мм калибра поразили цели, имитирующие огневые точки условного противника.

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечили корректировку наведения орудий для точного уничтожения целей условного противника в горной местности.

В стрельбах приняли участие более 1000 военнослужащих ЮВО и задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В артиллерийские подразделения ЮВО поступила партия новейших самоходных установок «Мста-С»
Более 2 тыс. разведчиков ЮВО десантировались в горах Северного Кавказа
Авиация Черноморского флота проверила систему ПВО Крымского полуострова
Артиллеристы Амурского объединения ВВО впервые отработали тактику уничтожения вертолетов управляемыми ракетами

Метки:
Артиллерия , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false