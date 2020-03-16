16.03.2020 (12:48)
Более 1 тысячи артиллеристов ЮВО провели боевые стрельбы в горах Дагестана
Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы на горном полигоне в Дагестане.
Расчеты вели огонь по одиночным и групповым целям на дальности до 15 км из самоходных гаубиц «Гвоздика», реактивных систем залпового огня
«Град-М» и минометов «Сани».
Также артиллеристы отработали противобатарейную борьбу – ведение «артиллерийской дуэли». Они состязались между собой в скорости и точности выполнения задач, поочередно выступая в роли противника. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе.
В условиях горно-лесистой местности артиллеристы из минометов «Сани» 120-мм калибра поразили цели, имитирующие огневые точки условного противника.
Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечили корректировку наведения орудий для точного уничтожения целей условного противника в горной местности.
В стрельбах приняли участие более 1000 военнослужащих ЮВО и задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.