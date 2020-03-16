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16.03.2020 (12:28)

Военкомат Ленинградской области завершил оцифровку архива документов участников Великой Отечественной войны

Сотрудники военного комиссариата Ленинградской области завершили оцифровку архива военкомата, в котором хранятся документы участников Великой Отечественной войны.

Для размещения в музее «Дорога памяти» оцифрованы документы на более 273 тыс. фронтовиков. Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Военкомат завершил обработку собственного архива, где хранятся документы всех состоящих на учёте ветеранов войны региона.

Однако в каждом районном отделе военкомата продолжится приём дополнительных документов от родственников фронтовиков. В них развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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