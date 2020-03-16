16.03.2020 (11:56)
Второй этап конкурса «Инженерная формула» стартовал в Приморском общевойсковом объединении ВВО
В Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа стартовал второй этап конкурса среди инженерных подразделений «Инженерная формула».
Соревнование проходит в н.п. Раздольное Приморского края на базе инженерно-саперного соединения общевойсковой армии. К состязаниям привлекается порядка 50 специалистов инженерных войск от соединений и воинских частей объединения и около 10 единиц военной техники.
Конкурс «Инженерная формула» организован по принципу автогонки «Формула-1». Экипажи инженерных машин проходят скоростные круги длиной приблизительно 4 километра, преодолевая брод, рвы, завалы и выполняют специальные инженерные задачи на остановках. Состязания проходят в рамках Армейских международных игр - 2020.
В ходе второго этапа конкурса «Инженерная формула» будет определена лучшая команда объединения, она и представит Приморскую общевойсковую армию в окружном этапе соревнований, который состоится в п. Раздольное Приморского края.