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16.03.2020 (11:56)

Второй этап конкурса «Инженерная формула» стартовал в Приморском общевойсковом объединении ВВО

В Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа стартовал второй этап конкурса среди инженерных подразделений «Инженерная формула».

Соревнование проходит в н.п. Раздольное Приморского края на базе инженерно-саперного соединения общевойсковой армии. К состязаниям привлекается порядка 50 специалистов инженерных войск от соединений и воинских частей объединения и около 10 единиц военной техники.

Конкурс «Инженерная формула» организован по принципу автогонки «Формула-1». Экипажи инженерных машин проходят скоростные круги длиной приблизительно 4 километра, преодолевая брод, рвы, завалы и выполняют специальные инженерные задачи на остановках. Состязания проходят в рамках Армейских международных игр - 2020.

В ходе второго этапа конкурса «Инженерная формула» будет определена лучшая команда объединения, она и представит Приморскую общевойсковую армию в окружном этапе соревнований, который состоится в п. Раздольное Приморского края.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , АрМИ , Инженерная формула
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