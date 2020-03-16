16.03.2020 (10:46)

Более 2 тыс. разведчиков ЮВО десантировались в горах Северного Кавказа

Военнослужащие соединения разведки 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в горах Северной Осетии в рамках тактико-специального учения провели высадку тактического воздушного десанта с вертолетов

Ми-8АМТШ и ликвидацию лагеря боевиков.

Разведывательные группы десантировались в тыл условного противника и захватили пункт управления, используя бесшумные снайперские винтовки ВСС «Винторез» и пистолеты ПСС. Уничтожив условного противника, разведчики обеспечили охрану захваченного района и высадку основных сил десанта.

Также в ходе учения была выполнена высадка десанта в ночное время с отработкой навыков ведения боевых действий в тылу условного противника, организацией наблюдательных постов, поиска, налета и засад.

Всего в тактико-специальных учениях, стартовавших 10 марта с.г., приняли участие уже более 2 тысяч военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО.

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