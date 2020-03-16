16.03.2020 (11:02)

В артиллерийские подразделения ЮВО поступила партия новейших самоходных установок «Мста-С»

В рамках программы переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) воинские части и соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО получили новейшие образцы вооружения и военной техники.

Две артиллерийские батареи перевооружены на усовершенствованные 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С19М2 «Мста-С», способные вести огонь высокоточными управляемыми боеприпасами «Краснополь».

Артиллерийская система «Мста-С» имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей модификации: у модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.

«Мста-С» способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами «Краснополь» и другими. Темп стрельбы орудия - восемь выстрелов в минуту. Дальность – до 29 км.

Как показывает полигонная практика, применение САУ «Мста-С» позволяет существенно повысить огневые возможности войск по поражению противника.

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