16.03.2020 (09:38)

Подводная лодка Черноморского флота отработала нанесение ракетного удара по кораблям условного противника

В рамках проведения плановых занятий по боевой подготовке экипаж подводной лодки (ПЛ) «Колпино» Черноморского флота (ЧФ) нанес условный ракетный удар по корабельной группировке условного противника.

В ходе занятий экипажи самолёта Бе-12 и вертолёта Ка-27ПЛ отработали практические навыки по освещению надводной обстановки в различных условиях ведения боевых действий на море и выдачи данных на подводную лодку для подготовки и нанесения ракетного удара.

В свою очередь, экипаж ПЛ выполнил электронные пуски ракет по разведанным целям условного противника.

В мероприятии приняли участие экипажи ПЛ «Колпино», самолета амфибии Бе-12, вертолёта Ка-27ПЛ, а также малых противолодочных кораблей и вспомогательных судов, выполнявших роль группировки кораблей противника.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице