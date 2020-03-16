16.03.2020 (10:24)

Авиация Черноморского флота проверила систему ПВО Крымского полуострова

В рамках проверки готовности дежурных сил и средств противовоздушной обороны экипажи самолётов и вертолётов Черноморского флота (ЧФ) проверили возможности системы ПВО Крымского полуострова.

Экипажи самолётов Су-24, Су-30 и вертолетов Ми-8 и Ка-27 из состава соединений морской авиации ЧФ выступили в качестве контрольных целей для расчётов ПВО и действовали с разных направлений.

В ходе проверки авиация выполняла задачу как на сверхзвуковых скоростях и максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО.

В свою очередь боевые расчёты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям.

Всего в проверке было задействовано 6 самолётов и 4 вертолёта, в том числе самолёты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ и вертолёты Ми-8 и Ка-27, а также комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

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