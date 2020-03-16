16.03.2020 (05:49)

Военные комиссариаты Республики Бурятия оцифровали документы около 118 тысяч фронтовиков для проекта «Дорога памяти»

В рамках уникального проекта Минобороны России «Дорога памяти» сотрудниками военных комиссариатов Республики Бурятия оцифровано около 118 тысяч документов участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее «Дорога памяти».

Активно подключились к работе районные отделения военкоматов, расположенные в отдаленных населенных пунктах Республики Бурятия.

Так, в селе Курумкан, который находится в живописном горном районе в 450 км от города Улан-Удэ, благодаря совместной работе отделения военкомата, юнармейцев и администрации в общую базу проекта «Дорога памяти» загружено более 2 тысяч архивных документов и фотографий фронтовиков. В годы Великой Отечественной войны из Курумкана ушло на фронт 1767 человек.

Для информирования местного населения об уникальной акции и оказания помощи в загрузке документов на пунктах оцифровки, были созданы агитационные группы, которые ежедневно ходят по дворам местных жителей и подробно рассказывают о проекте Министерства обороны.

Особое внимание уделяется ветеранам войны и труженикам тыла, которых в районе остались единицы. Юнармейцы помогают загрузить оставшиеся в личном архиве фотографии, наградные листы, письма с фронта и с большим интересом слушают истории о боевых подвигах.

Все собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти» расположенной на территории Главного храма Вооруженных Сил России к 75-летию Великой Победы.

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