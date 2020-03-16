16.03.2020 (05:21)

В Бурятии завершился окружной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В Республике Бурятия на полигоне Восточного военного округа «Бурдуны» завершился окружной этап конкурса по полевой выучке подразделений артиллерии «Мастера артиллерийского огня», входящего в программу «Арми-2020».

Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из модернизированных 120-миллиметровых минометов «Сани», обладающих улучшенными характеристиками системы прицеливания, усовершенствованной опорной плитой с шарниром, позволяющей наводить миномет по горизонтали без разворота тяжёлой опоры.

Участники выполнили нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчетами.

Для определения сильнейших, минометные расчеты должны были на время поразить мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1,5 тысяч метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе и в ночное время, выполнить огневые задачи из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.

Также, команды выполнили нормативы по вождению на штатных автомобилях «Урал» на специальной трассе с различными препятствиями.

По итогам конкурса, второй год подряд, лучшими артиллерийскими расчетами стали военнослужащие танкового соединения общевойсковой армии дислоцированной в Республике Бурятия. Именно они представят округ на всеармейском этапе, который состоится в конце мая на полигоне «Широкий Карамыш» в Саратовской области.

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