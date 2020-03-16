Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.03.2020 (05:21)

В Бурятии завершился окружной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В Республике Бурятия на полигоне Восточного военного округа «Бурдуны» завершился окружной этап конкурса по полевой выучке подразделений артиллерии «Мастера артиллерийского огня», входящего в программу «Арми-2020».

Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из модернизированных 120-миллиметровых минометов «Сани», обладающих улучшенными характеристиками системы прицеливания, усовершенствованной опорной плитой с шарниром, позволяющей наводить миномет по горизонтали без разворота тяжёлой опоры.

Участники выполнили нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчетами.

Для определения сильнейших, минометные расчеты должны были на время поразить мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1,5 тысяч метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе и в ночное время, выполнить огневые задачи из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.

Также, команды выполнили нормативы по вождению на штатных автомобилях «Урал» на специальной трассе с различными препятствиями.

По итогам конкурса, второй год подряд, лучшими артиллерийскими расчетами стали военнослужащие танкового соединения общевойсковой армии дислоцированной в Республике Бурятия. Именно они представят округ на всеармейском этапе, который состоится в конце мая на полигоне «Широкий Карамыш» в Саратовской области.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На полигоне Дубровичи десантники из Тулы проходят отборочный этап конкурса «Снайперский рубеж»
Первый отборочного этапа Всеармейского конкурса «Специальный район» завершился в мобильном соединении войск РХБ защиты
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО стартовал второй этап конкурса «Авиадартс-2020»
В Центральном военном округе стартовал окружной этап конкурса «Саянский марш-2020»

Метки:
АрМИ , Мастера артиллерийского огня
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false