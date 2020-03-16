16.03.2020 (04:49)

На полигоне морской пехоты ТОФ «Горностай» прошли соревнования по курсу начальной военной подготовки для школьников Владивостока

На базе полигона соединения морской пехоты Тихоокеанского флота «Горностай» прошел один из этапов комплексного спортивно-массового мероприятия «Начальная военная подготовка» для учащихся муниципальных образовательных учреждений. Одним из организаторов соревнования стал Спортивный комитет ТОФ. Подобные состязания направлены на патриотическое воспитание школьников, популяризацию военной службы среди подрастающего поколения, подготовку допризывной молодежи к службе в рядах Вооружённых Сил РФ.

В гости к морским пехотинцам приехали ученики различных школ города и воспитанники детских патриотических клубов. Для участия в военно- спортивных конкурсах, которые были призваны познакомить школьников с азами военной профессии, было сформировано более тридцати команд.

В этот раз судейская коллегия, составленная из военнослужащих береговых войск, оценивала смотр строя и прохождение с песней участников. Также морские пехотинцы подготовили для детей и подростков полосу препятствий. Всего же ребятам было предложено девятнадцать соревновательных этапов. Они стреляли из штатного оружия, собирали и разбирали на время автомат, искали мины с помощью миноискателя, передавали сообщения по рации.

Важным блоком соревнований стала проверка физической подготовки, где ребятам необходимо было сгибать и разгибать руки в упоре лёжа, приседать всей командой с металлическим шестом на плечах и поднимать туловище из положения лёжа, удерживая за плечами металлический шест.

Восстановить силы и согреться участники могли, отведав настоящей флотской каши и горячего чая в обогреваемой палатке.



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