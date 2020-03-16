16.03.2020 (04:13)

Команда Тихоокеанского флота стала победителем чемпионата по хоккею на кубок Сбербанка

Во Владивостоке завершился краевой турнир по хоккею с шайбой на кубок «Сбербанка», который второй год подряд проходил на базе многофункционального концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена».

В этом году в турнире принимало участие десять команд, представляющих силовые структуры и органы власти Приморского края, в том числе команда военнослужащих Тихоокеанского флота - «МТО ТОФ».

После серии игр в финал сумели выйти команды «МТО ТОФ» и сборная авиационных частей окружного подчинения «Штурмовик». В упорной борьбе за первое место военные моряки со счетом 7:1 переиграли лётчиков и во второй раз стали обладателями победного кубка.



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