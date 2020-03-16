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16.03.2020 (03:45)

На Камчатке минно-тральные корабли провели стрельбы в море

В соответствии с планом морские тральщики соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России выполняют боевые у упражнения в море.

В морском полигоне Авачинского залива минно-тральный корабль МТ-264 успешно поразил огнем артиллерийских установок АК-630 имитированную воздушную цель, а также уничтожил макет морской плавающей мины.

Позднее расчеты осуществили постановку контактных и неконтактных тралов для поиска мин и отработали их уничтожение способом подрыва.

Также в ходе учения экипаж совершенствовал алгоритм практических действий в условиях радиационного и химического заражения и провел тренировку по борьбе за живучесть корабля.

Пресс-служба Восточного военного округа
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