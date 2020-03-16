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16.03.2020 (07:00)

Главком ВМФ России поблагодарил сотрудников Центрального военно-морского музея за активное участие в культурном проекте «Музейные грани»

Центральный военно-морской музей имени Петра Великого стал не только участником, но и площадкой для подведения итогов шестой игры проекта «Музейные грани», проходящей среди школьников Санкт-Петербурга в 2019-2020 учебном году. Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поблагодарил сотрудников музея за активное участие в этом проекте и подчеркнул огромную роль Центрального военно-морского музея в деле патриотического воспитания молодого поколения

В ходе игры под девизом «Петербург – город путешественников», инициатором проведения которой выступил музей «Разночинный Петербург», команды старшеклассников посещают не менее пяти музеев города, выбрав и сфотографировав в каждом из них по одному экспонату. На основе сделанных снимков команды создают виртуальную экспозицию и проводят по ней экскурсию.

В этом году Центральный военно-морской музей имени   Петра Великого стал одним из трех музей обязательных для посещения, что говорит о его заметном месте в культурной среде Санкт-Петербурга.

В кинолектории ЦВММ состоялась защита виртуальных экскурсий. Итоги конкурса будут объявлены после его завершения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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