16.03.2020 (06:00)

В Санкт-Петербурге состоялся товарищеский матч по хоккею между командой Главного командования Военно-Морского Флота и командой Правительства г. Санкт-Петербурга

В преддверии Дня моряка-подводника ВМФ (отмечается ежегодно 19 марта) в Санкт-Петербурге состоялся первый товарищеский матч по хоккею между командой «Девятый вал» Главного командования Военно-Морского Флота и командой Правительства г. Санкт-Петербурга.

В составе команды «Девятый вал» на лёд вышло четыре адмирала и генерал: главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов (капитан команды), заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, начальник оперативного управления - заместитель начальника главного штаба ВМФ контр-адмирал Михаил Неупокоев, заместитель начальника Военного Учебно-Научного Центра ВМФ «Военно-морская академия» контр-адмирал Сергей Рачук (Герой России) и начальник Морской авиации Военно-Морского Флота генерал-майор Игорь Кожин (Герой России).

Хоккейную команду Правительства г. Санкт-Петербурга возглавил председатель Комитета по физической культуре и спорту, Заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь. В составе команды Правительства Санкт-Петербурга на лёд вышли: председатель Комитета по контролю за имуществом Андрей Коротков, член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов, руководитель Дирекции по управлению спортивными сооружениями Игорь Васильев.

Не смотря на то, что обе команды сформированы совсем недавно матч получился достаточно зрелищным и прошёл в тёплой дружественной обстановке.

На протяжении первого периода обе команды присматривались друг к другу, но удача на 19 минуте улыбнулась команде Правительства г. Санкт-Петербурга.

В начале второго периода команда Главного командования ВМФ«Девятый вал» перешла к активным действиям у ворот соперника и уже на 21 минуте красивым броском в верхний угол ворот гол забивает капитан команды – главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов! Счёт на табло 1:1.

По окончании второго периода команды ушли на перерыв со счётом 4:3 в пользу «Девятого вала». Окончательный счёт матча 6:5 в пользу команды Главного командования ВМФ.

По окончании матча капитаны команд договорились о дальнейших товарищеских встречах, посвящённых знаменательным событиям и датам в истории Военно-Морского Флота, г. Санкт-Петербурга и России.



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