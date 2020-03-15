15.03.2020 (20:33)

«ЮНАРМИЯ» дала старт Всероссийским конкурсам в рамках проекта «Память жива»

Проект «Память жива» утверждён Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ». В рамках проекта будут организованы три масштабных конкурса, получивших грант Президента Российской Федерации и посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие и попробовать свои силы может любой желающий. Прием заявок стартовал 10 марта.

1. «Подвиг героев в сердцах поколений» - творческий конкурс. Принимаются видеозаписи сольного или коллективного выступления на заданную тему.

2. «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» - конкурс сценариев. Предлагаем поделиться историей о родственниках-фронтовиках, участвовавших в освобождении и защите городов от фашистов.

3. «Патриотизм в моем сердце» - конкурс социально значимых проектов и патриотических видеороликов. Расскажи о совершенных добрых и важных делах, направленных на поддержку ветеранов, тружеников тыла, а также на сохранение исторической памяти.

Подробнее с положениями о конкурсах можно ознакомиться на сайте «ЮНАРМИИ» в разделе «Документы».

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