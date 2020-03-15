15.03.2020 (20:08)

Воспитанникам Тульского суворовского военного училища показали киноленту о земляке - Герое Советского Союза Леониде Тихмянове

В Тульском суворовском военном училище состоялся показ научно-популярного короткометражного фильма «Тихмяновская высота». Картина посвящена 100-летию со дня рождения героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова.

Фильм рассказал суворовцам про эпизод наступательной операции в феврале 1944 года. Тогда, благодаря действиям артиллеристов под командованием старшего лейтенанта Тихмянова удалось удержать стратегически важную высоту, которая теперь носит название Тихмяновская.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 16 мая 1944 года старшему лейтенанту Л.П. Тихмянову присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны Леонид Павлович был военным комиссаром Кимовского района Тульской области, а затем на протяжении 16 лет возглавлял Тульский областной комитет ДОСААФ.

На показе присутствовал творческий коллектив фильма, - режиссер, консультанты из военно-исторического клуба «Тульский оборонительный рубеж», представители Поискового отряда «Тульский Искатель», юнармейцы г. Тулы.

Перед просмотром киноленты был зачитан приказ о создании поискового отряда Тульского суворовского военного училища «Молодая гвардия».

Режиссер фильма пообщался с будущими защитниками Отечества, рассказал о значении патриотического воспитания и сохранения правды о Великой Отечественной войне.

После фильма юным суворовцам показали исторические образцы стрелкового оружия Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



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