15.03.2020 (19:19)

Подразделения обеспечения и охраны Иркутского соединения РВСН отработают тренировки по инженерному оборудованию позиций

В Иркутском соединении Ракетных войск стратегического назначения подразделения обеспечения и охраны отработают тренировки по инженерному оборудованию полевых позиций в ходе проведения полевых выходов.

Подразделения охраны и обороны, отработают вопросы выхода на полевые позиции, совершения марша, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и охранения, а также отработают вводные по отражению нападения.

В ходе полевых выходов также запланированы практические занятия, тренировки и вводные, предполагающие действия по отражению нападения наземного и воздушного противника, организации взаимодействия с другими воинскими частями.

В полевом выходе будут задействованы подразделения охраны и обороны ракетного соединения, а также подразделения материально-технического обеспечения.



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