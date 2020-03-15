15.03.2020 (18:54)

Поисковики Челябинской области познакомили школьников со своей работой

Активно участвовали в мероприятиях прошедшего месячника оборонно-массовой работы члены поискового отряда «Опора-Чебаркуль», который на протяжении ряда лет успешно работает на базе местного отделения ДОСААФ города Чебаркуль Челябинской области.

В течение февраля и в начале марта в городе Чебаркуль они проводили «Уроки мужества» для учащихся городских средних школ №№ 1, 2 и 6, на которых говорили о важности истории, задачах и деятельности поискового движения России.

Бойцы отряда подробно рассказали о своей работе – «Вахтах памяти», других акциях и проектах, конкурсах и соревнованиях, поделились своими впечатлениями и знаниями. Школьники увидели передвижную выставку «Возвращение великой истории», услышали интересный и познавательный рассказ об экспонатах, найденных на полях сражений во время поисковых экспедиций. По мнению учащихся, встречи с поисковиками пополнили их знания военной истории, ибо они получились интересными, насыщенными и познавательными.

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