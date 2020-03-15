15.03.2020 (18:24)

На полигоне Дубровичи десантники из Тулы проходят отборочный этап конкурса «Снайперский рубеж»

Военнослужащие Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск на полигоне Дубровичи в рамках подготовки к участию в «Армейских международных играх - 2020» проходят отборочный этап по полевой выучки снайперов для участия в конкурсе «Снайперский рубеж».

В ходе плановых занятий на территории полигона снайпера отрабатывают нормативы одиночно и в парах, выполняют конкурсные задания. Конкурс «Снайперский рубеж» включает в себя три этапа: индивидуальный зачет, парный зачет и снайперскую эстафету.

Вооружение, используемое в соревнованиях всеми участниками, - 7,62 мм снайперская винтовка СВД со штатными дневным и ночным прицелами, пистолет Макарова ПМ и учебная граната РГД-5.

В индивидуальном зачете принимают участие по четыре снайпера от каждой команды. На данном этапе все снайперы выполнили пять упражнений — снайперский биатлон, стрельбу на зачет, действия снайпера в обороне, действия снайпера в наступлении, стрельбу ночью.

Упражнения оцениваются по максимально набранному количеству баллов кроме упражнения «Снайперский биатлон». Данное упражнение оценивается по наименьшему времени, затраченному на выполнение упражнения.

В парном зачете соревнуются по четыре снайперские пары от каждой команды. Этот этап включает в себя такие упражнения, как «Стрельба по воздушной цели», «Найти и уничтожить», «Специальная стрельба», «Стрельба с выносом точки прицеливания» и «Гонка патрулей». Упражнения оценивались по максимально количеству баллов по результатам стрельбы.

Заключительный этап - снайперская эстафета проводится в составе 4 снайперских пар с передачей эстафеты каждой очередной снайперской паре. Десантники преодолевают четыре препятствия: стену с проломами, забор, ров, проход в проволочном заграждении. После преодоления препятствий они прибывали на рубежи открытия огня, где получали боеприпасы россыпью и самостоятельно их заряжали и поражали цели из пистолета ПМ, из винтовки СВД, учебной гранатой РГД-5 (один из состава пары своим решением).

В состав каждой команды входит старший представитель от команды, тренерский состав и снайперские пары в количестве восьми человек.

Данные занятия со снайперскими подразделениями проводятся в Тульском соединении регулярно, что позволяет в полной мере проверить качество подготовки военнослужащих подразделений снайперов профессиональные навыки.

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